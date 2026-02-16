В Киеве за неделю два человека умерли от осложнений гриппа и один – от осложнений COVID-19

$43.100.11
51.130.09
ukenru
Эксклюзив
13:44 • 1132 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
12:57 • 3750 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
11:42 • 14291 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
09:37 • 13547 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 19855 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 28619 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 33762 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 65286 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 48550 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 38738 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
4м/с
73%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
С сегодняшнего дня Румыния начинает ремонт моста через Тису, что приведет к ограничениям движения на границе – ГПСУ16 февраля, 05:24 • 11843 просмотра
В Брянске и Белгороде возникли масштабные проблемы с энергоснабжением из-за ударов по критической инфраструктуре16 февраля, 05:36 • 13295 просмотра
Из-за убийства двух детей и самоубийства отца во Львовской области открыли производствоPhoto16 февраля, 06:36 • 17423 просмотра
Перехваченный США танкер "теневого флота" перевозил российскую, иранскую и венесуэльскую нефть - APVideo16 февраля, 07:18 • 14907 просмотра
Лед под снегом и километровые пробки - столица парализована из-за непогодыVideo08:28 • 12242 просмотра
публикации
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
13:44 • 1132 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
11:42 • 14292 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 65287 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 116805 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 176072 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Виталий Кличко
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Днепропетровская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта13:26 • 2356 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 20624 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 24914 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 33086 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 31338 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Хранитель
Старлинк

В Киеве за неделю два человека умерли от осложнений гриппа и один – от осложнений COVID-19

Киев • УНН

 • 188 просмотра

За неделю в Киеве зарегистрировано 12 290 новых случаев гриппа и ОРВИ, включая COVID-19. От осложнений умерли три человека: двое от гриппа, один от COVID-19.

В Киеве за неделю два человека умерли от осложнений гриппа и один – от осложнений COVID-19

В Киеве за неделю зарегистрировано 12 290 новых случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. Известно также о трех летальных случаях – два человека умерли от осложнений гриппа, один – от осложнений COVID-19. Об этом сообщили в ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава", передает УНН

Детали

Показатель заболеваемости составил 416,3, что на 31,8% ниже среднего уровня интенсивности. В то же время за отчетную неделю уровень заболеваемости вырос по сравнению с предыдущей неделей на 7,4% (болели как взрослые, так и дети). 

Заболели 6 796 взрослых и 5 494 ребенка. Среди школьников зарегистрировали 2 593 новых случая.

COVID-19 заболели 24 человека, в том числе трое детей в возрасте до 17 лет.

В медицинские учреждения госпитализировали 452 больных гриппом и ОРВИ, в том числе 248 детей. Среди больных COVID-19 госпитализировали 10 человек, из которых 1 ребенок до 17 лет.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находились 2 взрослых пациента с COVID-19.

За неделю медики также зарегистрировали три летальных случая: два человека умерли от осложнений гриппа, один — от осложнений COVID-19.

Напомним

В Украине продолжается сезонный рост заболеваемости гриппом А. Но раннее назначение противовирусной терапии и вакцинация снижают риски инфицирования.

Александра Василенко

КиевЗдоровье
Украина
Киев