В Киеве за неделю два человека умерли от осложнений гриппа и один – от осложнений COVID-19
Киев • УНН
За неделю в Киеве зарегистрировано 12 290 новых случаев гриппа и ОРВИ, включая COVID-19. От осложнений умерли три человека: двое от гриппа, один от COVID-19.
В Киеве за неделю зарегистрировано 12 290 новых случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. Известно также о трех летальных случаях – два человека умерли от осложнений гриппа, один – от осложнений COVID-19. Об этом сообщили в ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава", передает УНН.
Детали
Показатель заболеваемости составил 416,3, что на 31,8% ниже среднего уровня интенсивности. В то же время за отчетную неделю уровень заболеваемости вырос по сравнению с предыдущей неделей на 7,4% (болели как взрослые, так и дети).
Заболели 6 796 взрослых и 5 494 ребенка. Среди школьников зарегистрировали 2 593 новых случая.
COVID-19 заболели 24 человека, в том числе трое детей в возрасте до 17 лет.
В медицинские учреждения госпитализировали 452 больных гриппом и ОРВИ, в том числе 248 детей. Среди больных COVID-19 госпитализировали 10 человек, из которых 1 ребенок до 17 лет.
В отделении реанимации и интенсивной терапии находились 2 взрослых пациента с COVID-19.
За неделю медики также зарегистрировали три летальных случая: два человека умерли от осложнений гриппа, один — от осложнений COVID-19.
Напомним
В Украине продолжается сезонный рост заболеваемости гриппом А. Но раннее назначение противовирусной терапии и вакцинация снижают риски инфицирования.