У Києві викрили масштабну схему підробки документів ЄС - до неї були залучені кол-центри

Ексклюзив
13:06 • 4102 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
12:47 • 10603 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
09:10 • 19712 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 31111 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 30792 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 43550 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 116589 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 87301 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 45302 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 46502 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
США знищили 16 іранських мінних загороджувачів через погрози Тегерана заблокувати експорт нафти11 березня, 04:32 • 37527 перегляди
Шість людей загинули внаслідок масштабної пожежі в автобусі у швейцарському Керцерсі11 березня, 04:50 • 18298 перегляди
КВІР оголосив про початок наймасштабнішої фази операції проти Ізраїлю та США11 березня, 05:50 • 31205 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат09:01 • 40413 перегляди
Угорська делегація для перевірки "Дружби" вирушила до України10:51 • 16833 перегляди
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт13:32 • 4014 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше13:14 • 6372 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат09:01 • 40528 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 54256 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 116589 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Олександр Сирський
Олег Синєгубов
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Державний кордон України
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду14:04 • 1488 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11:55 • 10901 перегляди
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17 • 30601 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo10 березня, 16:04 • 31083 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12 • 40919 перегляди
У Києві викрили масштабну схему підробки документів ЄС - до неї були залучені кол-центри

Київ • УНН

 • 762 перегляди

Правоохоронці ліквідували масштабну мережу з виготовлення підроблених документів ЄС. Зловмисники заробили понад 17,8 млн гривень на іноземцях.

У Києві викрили масштабну схему підробки документів ЄС - до неї були залучені кол-центри
Фото: СБУ

У Києві правоохоронці викрили масштабну злочинну схему виготовлення та продажу підроблених документів країн Європейського Союзу для легалізації іноземців за кордоном. До організації схеми були залучені, зокрема, кол-центри, що шукали клієнтів і пропонували фальшиві документи. Про це повідомляє Служба безпеки України та Київська міська прокуратура, передає УНН.

Деталі

За даними СБУ, спецоперація з викриття угруповання тривала понад пів року та проводилася як в Україні, так і за кордоном. Правоохоронці задокументували діяльність фігурантів, їхні ролі у схемі та механізм її роботи.

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією за результатами багатоетапної спецоперації викрила та заблокувала масштабну схему незаконної легалізації іноземців у країнах Євросоюзу

- йдеться у повідомленні СБУ.

За даними слідства, зловмисники виготовляли високоякісні підроблені документи, які дозволяли мігрантам безперешкодно перетинати кордони та перебувати в країнах Європи. Серед таких документів - фейкові паспорти, посвідки на проживання, карти побиту, водійські посвідчення та страхові поліси.

Клієнтами угруповання були вихідці з росії, Близького Сходу та інших країн, які вже перебували на території ЄС та намагалися легалізуватися там.

За даними розслідування, лише з травня 2025 року учасники схеми продали підроблених документів щонайменше на 17,8 млн гривень.

Для реалізації схеми організатори створили розгалужену структуру, до якої входили ІТ-фахівці та аналітики, що шукали клієнтів через контекстну і таргетовану рекламу в інтернеті, кол-центр у Києві для супроводу замовників, підрозділи з виготовлення підроблених документів та логістичний ланцюг для їх доставки до країн ЄС.

У Київській міській прокуратурі уточнили, що одним із ключових елементів схеми була діяльність кол-центрів, які пропонували підроблені документи клієнтам.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у шахрайстві 7 мешканцям Києва, які займалися набором та навчанням персоналу до кол-центрів, що пропонували громадянам підроблені документи країн ЄС

- повідомили у прокуратурі.

Зокрема, латвійське водійське посвідчення клієнтам продавали за 1500 євро, однак усі документи були підробками.

Гроші за такі "послуги" клієнти перераховували на банківські рахунки, відкриті в одній із країн Європи, а також на криптовалютні гаманці. За даними слідства, лише через один із таких криптогаманців фігуранти отримали щонайменше 400 тисяч євро.

Під час спецоперації правоохоронці провели 12 одночасних обшуків за місцями проживання та роботи підозрюваних. У результаті вилучено комп’ютерну та мобільну техніку, чорнові записи, SIM-карти українських та іноземних операторів, а також готівку на суму понад 70 тисяч доларів США.

Наразі сімох ключових учасників схеми затримано та повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції у Києві за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури столиці.

У Києві викрили канал незаконного продажу зброї під виглядом СТО09.03.26, 16:20 • 2662 перегляди

Андрій Тимощенков

СуспільствоКиївКримінал