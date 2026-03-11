У Києві викрили масштабну схему підробки документів ЄС - до неї були залучені кол-центри

Фото: СБУ

У Києві правоохоронці викрили масштабну злочинну схему виготовлення та продажу підроблених документів країн Європейського Союзу для легалізації іноземців за кордоном. До організації схеми були залучені, зокрема, кол-центри, що шукали клієнтів і пропонували фальшиві документи. Про це повідомляє Служба безпеки України та Київська міська прокуратура, передає УНН.

Деталі

За даними СБУ, спецоперація з викриття угруповання тривала понад пів року та проводилася як в Україні, так і за кордоном. Правоохоронці задокументували діяльність фігурантів, їхні ролі у схемі та механізм її роботи.

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією за результатами багатоетапної спецоперації викрила та заблокувала масштабну схему незаконної легалізації іноземців у країнах Євросоюзу - йдеться у повідомленні СБУ.

За даними слідства, зловмисники виготовляли високоякісні підроблені документи, які дозволяли мігрантам безперешкодно перетинати кордони та перебувати в країнах Європи. Серед таких документів - фейкові паспорти, посвідки на проживання, карти побиту, водійські посвідчення та страхові поліси.

Клієнтами угруповання були вихідці з росії, Близького Сходу та інших країн, які вже перебували на території ЄС та намагалися легалізуватися там.

За даними розслідування, лише з травня 2025 року учасники схеми продали підроблених документів щонайменше на 17,8 млн гривень.

Для реалізації схеми організатори створили розгалужену структуру, до якої входили ІТ-фахівці та аналітики, що шукали клієнтів через контекстну і таргетовану рекламу в інтернеті, кол-центр у Києві для супроводу замовників, підрозділи з виготовлення підроблених документів та логістичний ланцюг для їх доставки до країн ЄС.

У Київській міській прокуратурі уточнили, що одним із ключових елементів схеми була діяльність кол-центрів, які пропонували підроблені документи клієнтам.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у шахрайстві 7 мешканцям Києва, які займалися набором та навчанням персоналу до кол-центрів, що пропонували громадянам підроблені документи країн ЄС - повідомили у прокуратурі.

Зокрема, латвійське водійське посвідчення клієнтам продавали за 1500 євро, однак усі документи були підробками.

Гроші за такі "послуги" клієнти перераховували на банківські рахунки, відкриті в одній із країн Європи, а також на криптовалютні гаманці. За даними слідства, лише через один із таких криптогаманців фігуранти отримали щонайменше 400 тисяч євро.

Під час спецоперації правоохоронці провели 12 одночасних обшуків за місцями проживання та роботи підозрюваних. У результаті вилучено комп’ютерну та мобільну техніку, чорнові записи, SIM-карти українських та іноземних операторів, а також готівку на суму понад 70 тисяч доларів США.

Наразі сімох ключових учасників схеми затримано та повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції у Києві за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури столиці.

