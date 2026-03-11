В Киеве вычислили масштабную схему подделки документов ЕС - к ней привлекались колл-центры

$43.860.0351.040.33
Эксклюзив
13:06 • 3964 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
12:47 • 10388 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
09:10 • 19566 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 30972 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 30669 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 43498 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 116420 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 87289 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 45296 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 46494 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Популярные новости
США уничтожили 16 иранских минных заградителей из-за угроз Тегерана заблокировать экспорт нефти11 марта, 04:32 • 37321 просмотра
Шесть человек погибли в результате крупного пожара в автобусе в швейцарском Керцерсе11 марта, 04:50 • 18070 просмотра
КСИР объявил о начале самой масштабной фазы операции против Израиля и США11 марта, 05:50 • 30978 просмотра
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов09:01 • 39972 просмотра
Венгерская делегация для проверки "Дружбы" отправилась в Украину10:51 • 16591 просмотра
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт13:32 • 3728 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее13:14 • 6074 просмотра
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов09:01 • 40250 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 54109 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 116417 просмотра
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Олег Синегубов
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Германия
Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе после решения суда14:04 • 1136 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11:55 • 10793 просмотра
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 30494 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo10 марта, 16:04 • 30983 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах10 марта, 13:12 • 40814 просмотра
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
DJI Mavic
Фильм

В Киеве вычислили масштабную схему подделки документов ЕС - к ней привлекались колл-центры

Киев • УНН

 • 752 просмотра

Правоохранители ликвидировали масштабную сеть по изготовлению поддельных документов ЕС. Злоумышленники заработали более 17,8 млн гривен на иностранцах.

В Киеве вычислили масштабную схему подделки документов ЕС - к ней привлекались колл-центры
Фото: СБУ

В Киеве правоохранители разоблачили масштабную преступную схему изготовления и продажи поддельных документов стран Европейского Союза для легализации иностранцев за границей. К организации схемы были привлечены, в частности, колл-центры, которые искали клиентов и предлагали фальшивые документы. Об этом сообщает Служба безопасности Украины и Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Детали

По данным СБУ, спецоперация по разоблачению группировки длилась более полугода и проводилась как в Украине, так и за рубежом. Правоохранители задокументировали деятельность фигурантов, их роли в схеме и механизм ее работы.

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией по результатам многоэтапной спецоперации разоблачила и заблокировала масштабную схему незаконной легализации иностранцев в странах Евросоюза

- говорится в сообщении СБУ.

По данным следствия, злоумышленники изготавливали высококачественные поддельные документы, которые позволяли мигрантам беспрепятственно пересекать границы и находиться в странах Европы. Среди таких документов - фейковые паспорта, виды на жительство, карты побыту, водительские удостоверения и страховые полисы.

Клиентами группировки были выходцы из России, Ближнего Востока и других стран, которые уже находились на территории ЕС и пытались легализоваться там.

По данным расследования, только с мая 2025 года участники схемы продали поддельных документов по меньшей мере на 17,8 млн гривен.

Для реализации схемы организаторы создали разветвленную структуру, в которую входили ИТ-специалисты и аналитики, искавшие клиентов через контекстную и таргетированную рекламу в интернете, колл-центр в Киеве для сопровождения заказчиков, подразделения по изготовлению поддельных документов и логистическую цепочку для их доставки в страны ЕС.

В Киевской городской прокуратуре уточнили, что одним из ключевых элементов схемы была деятельность колл-центров, которые предлагали поддельные документы клиентам.

Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении в мошенничестве 7 жителям Киева, которые занимались набором и обучением персонала в колл-центры, предлагавшие гражданам поддельные документы стран ЕС

- сообщили в прокуратуре.

В частности, латвийское водительское удостоверение клиентам продавали за 1500 евро, однако все документы были подделками.

Деньги за такие "услуги" клиенты перечисляли на банковские счета, открытые в одной из стран Европы, а также на криптовалютные кошельки. По данным следствия, только через один из таких криптокошельков фигуранты получили по меньшей мере 400 тысяч евро.

В ходе спецоперации правоохранители провели 12 одновременных обысков по местам жительства и работы подозреваемых. В результате изъяты компьютерная и мобильная техника, черновые записи, SIM-карты украинских и иностранных операторов, а также наличные на сумму более 70 тысяч долларов США.

Сейчас семеро ключевых участников схемы задержаны и им сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области совместно со следователями Главного управления Нацполиции в Киеве под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры столицы.

В Киеве разоблачили канал незаконной продажи оружия под видом СТО09.03.26, 16:20 • 2662 просмотра

Андрей Тимощенков

