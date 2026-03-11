В Киеве вычислили масштабную схему подделки документов ЕС - к ней привлекались колл-центры

Фото: СБУ

В Киеве правоохранители разоблачили масштабную преступную схему изготовления и продажи поддельных документов стран Европейского Союза для легализации иностранцев за границей. К организации схемы были привлечены, в частности, колл-центры, которые искали клиентов и предлагали фальшивые документы. Об этом сообщает Служба безопасности Украины и Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Детали

По данным СБУ, спецоперация по разоблачению группировки длилась более полугода и проводилась как в Украине, так и за рубежом. Правоохранители задокументировали деятельность фигурантов, их роли в схеме и механизм ее работы.

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией по результатам многоэтапной спецоперации разоблачила и заблокировала масштабную схему незаконной легализации иностранцев в странах Евросоюза - говорится в сообщении СБУ.

По данным следствия, злоумышленники изготавливали высококачественные поддельные документы, которые позволяли мигрантам беспрепятственно пересекать границы и находиться в странах Европы. Среди таких документов - фейковые паспорта, виды на жительство, карты побыту, водительские удостоверения и страховые полисы.

Клиентами группировки были выходцы из России, Ближнего Востока и других стран, которые уже находились на территории ЕС и пытались легализоваться там.

По данным расследования, только с мая 2025 года участники схемы продали поддельных документов по меньшей мере на 17,8 млн гривен.

Для реализации схемы организаторы создали разветвленную структуру, в которую входили ИТ-специалисты и аналитики, искавшие клиентов через контекстную и таргетированную рекламу в интернете, колл-центр в Киеве для сопровождения заказчиков, подразделения по изготовлению поддельных документов и логистическую цепочку для их доставки в страны ЕС.

В Киевской городской прокуратуре уточнили, что одним из ключевых элементов схемы была деятельность колл-центров, которые предлагали поддельные документы клиентам.

Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении в мошенничестве 7 жителям Киева, которые занимались набором и обучением персонала в колл-центры, предлагавшие гражданам поддельные документы стран ЕС - сообщили в прокуратуре.

В частности, латвийское водительское удостоверение клиентам продавали за 1500 евро, однако все документы были подделками.

Деньги за такие "услуги" клиенты перечисляли на банковские счета, открытые в одной из стран Европы, а также на криптовалютные кошельки. По данным следствия, только через один из таких криптокошельков фигуранты получили по меньшей мере 400 тысяч евро.

В ходе спецоперации правоохранители провели 12 одновременных обысков по местам жительства и работы подозреваемых. В результате изъяты компьютерная и мобильная техника, черновые записи, SIM-карты украинских и иностранных операторов, а также наличные на сумму более 70 тысяч долларов США.

Сейчас семеро ключевых участников схемы задержаны и им сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области совместно со следователями Главного управления Нацполиции в Киеве под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры столицы.

