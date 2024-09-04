У Києві вводять нові перепустки для проїзду під час комендантської години: коли почнуть діяти

ukenru
Ексклюзив
09:27 • 12685 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

08:43 • 55294 перегляди

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 106795 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 151484 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 212929 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 152750 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 133155 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 126752 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 173889 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77041 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
91 %
749 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 88500 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 88384 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 88665 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 83431 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 71114 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 71114 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 212951 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 173906 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 206540 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 539139 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 6846 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 21002 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 27476 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 47935 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 46243 перегляди
Актуальне
У Києві вводять нові перепустки для проїзду під час комендантської години: коли почнуть діяти

У Києві вводять нові перепустки для проїзду під час комендантської години: коли почнуть діяти

Київ • УНН

 • 23834 перегляди

З 23 вересня у Києві діятимуть перепустки нового зразка для проїзду транспорту під час комендантської години. Зміни спрямовані на підвищення безпеки та контролю за переміщенням у нічний час.

З 00:00 23 вересня у столиці почнуть діяти перепустки нового зразка для проїзду транспортних засобів під час комендантської години. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, якого зацитувала пресслужба КМДА, передає УНН

У Києві змінюють формат перепусток, за якими транспортні засоби можуть пересуватися містом під час комендантської години. Так, перепустки нового зразка почнуть діяти з 00:00 23 вересня

- розповіли в КМДА.

Як вказав Поворозник, періодичне оновлення перепусток – вимушений крок. Він підвищує гарантію, що перепустками користуються лише ті, хто дійсно має на це підстави. Тобто працює в секторі безпеки та оборони України, критичній інфраструктурі міста та органах державної влади. 

"Триває засипка котловану": у Києві завершується відновлення тунелю метро між "Деміївською" та "Либідською"03.09.24, 16:25 • 29240 переглядiв

Заявки на отримання перепусток необхідно подавати до Центрального управління Військової служби правопорядку або до органу, де перепустку отримували попередні рази. У ній обов’язково потрібно обґрунтувати необхідність переміщення транспортного засобу під час комендантської години.

У КМДА наголосили, що в разі втрати перепустки необхідно оперативно повідомити про це орган, який її видав. А старі після заміни на нові – повернути до Центрального управління Військової служби правопорядку або органу, що її видав. Керівники підприємств, організацій чи установ, що видали перепустку, несуть персональну відповідальність за стан її збереження та використання, облік і видачу.

Як зазначається, перепустки не можна розміщувати під лобовим склом або на іншому видному місці. Їх необхідно пред’являти винятково за вимогою правоохоронних органів або уповноважених осіб.

У Києві погіршилась якість повітря через пожежі в екосистемах03.09.24, 10:12 • 25320 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.65
Bitcoin
$86,687.20
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.01
Золото
$3,053.61
Ethereum
$2,060.94