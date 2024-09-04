У Києві вводять нові перепустки для проїзду під час комендантської години: коли почнуть діяти
Київ • УНН
З 23 вересня у Києві діятимуть перепустки нового зразка для проїзду транспорту під час комендантської години. Зміни спрямовані на підвищення безпеки та контролю за переміщенням у нічний час.
З 00:00 23 вересня у столиці почнуть діяти перепустки нового зразка для проїзду транспортних засобів під час комендантської години. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, якого зацитувала пресслужба КМДА, передає УНН.
У Києві змінюють формат перепусток, за якими транспортні засоби можуть пересуватися містом під час комендантської години. Так, перепустки нового зразка почнуть діяти з 00:00 23 вересня
Як вказав Поворозник, періодичне оновлення перепусток – вимушений крок. Він підвищує гарантію, що перепустками користуються лише ті, хто дійсно має на це підстави. Тобто працює в секторі безпеки та оборони України, критичній інфраструктурі міста та органах державної влади.
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Заявки на отримання перепусток необхідно подавати до Центрального управління Військової служби правопорядку або до органу, де перепустку отримували попередні рази. У ній обов’язково потрібно обґрунтувати необхідність переміщення транспортного засобу під час комендантської години.
У КМДА наголосили, що в разі втрати перепустки необхідно оперативно повідомити про це орган, який її видав. А старі після заміни на нові – повернути до Центрального управління Військової служби правопорядку або органу, що її видав. Керівники підприємств, організацій чи установ, що видали перепустку, несуть персональну відповідальність за стан її збереження та використання, облік і видачу.
Як зазначається, перепустки не можна розміщувати під лобовим склом або на іншому видному місці. Їх необхідно пред’являти винятково за вимогою правоохоронних органів або уповноважених осіб.
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