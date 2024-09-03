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"Триває засипка котловану": у Києві завершується відновлення тунелю метро між "Деміївською" та "Либідською"

"Триває засипка котловану": у Києві завершується відновлення тунелю метро між "Деміївською" та "Либідською"

Київ • УНН

 • 29240 перегляди

У Києві триває завершальний етап відновлення тунелю метро між станціями "Деміївська" та "Либідська". Збудовано новий перегінний тунель, прокладено мережі, проведено тестовий запуск поїзда, триває перевірка систем безпеки.

У Києві тривають відновлювальні роботи у тунелі метро між станціями підземки метро "Деміївська" та "Либідська". Наразі триває завершальний етап. Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

За словами Кличка, новий перегінний тунель довжиною 27 м повністю збудований. Також в ході ремонту посилили оправу з обох сторін довжиною понад 50 м.

Фахівці вже проклали мережі сигналізації, електропостачання та зв'язку й під'єднали контактну рейку. Окрім того, завершили демонтаж розвантажувальних конструкцій.

Кличко нагадав, що у ніч проти 31 серпня запустили тестовий поїзд. Так фахівці перевірили колійне полотно.

Перед повноцінним запуском перегону перевірять безпекові та інженерні системи. Наразі триває засипка котловану, ущільнення ґрунту та благоустрій територіїТ

- розповів міський голова. 

Кличко наголосив, що роботи тривають цілодобово, щоб відновити рух поїздів якнайшвидше.

Нагадаємо

У ніч на 31 серпня відбувся пробний запуск поїзда на ділянці метро "Либідська" - "Деміївська". Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що тривають перевірки систем безпеки перед відновленням пасажирського руху.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоКиїв

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