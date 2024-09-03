«Продолжается засыпка котлована": в Киеве завершается восстановление тоннеля метро между „Демеевской“ и »Лыбедской»

В Киеве продолжаются восстановительные работы в тоннеле метро между станциями подземки метро «Демеевская» и «Лыбедская». Сейчас продолжается завершающий этап. Об этом рассказал городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

По словам Кличко, новый перегонный тоннель длиной 27 м полностью построен. Также в ходе ремонта усилили оправу с обеих сторон длиной более 50 м.

Специалисты уже проложили сети сигнализации, электроснабжения и связи и подключили контактный рельс. Кроме того, завершили демонтаж разгрузочных конструкций.

Кличко напомнил, что в ночь на 31 августа запустили тестовый поезд. Так специалисты проверили путевое полотно.

Перед полноценным запуском перегона проверят безопасность и инженерные системы. Сейчас идет засыпка котлована, уплотнение грунта и благоустройство территорииТ - рассказал городской голова.

Кличко отметил, что работы продолжаются круглосуточно, чтобы восстановить движение поездов как можно быстрее.

Напомним,

В ночь на 31 августа состоялся пробный запуск поезда на участке метро «Лыбедская» - «Демеевская». Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что продолжаются проверки систем безопасности перед возобновлением пассажирского движения.