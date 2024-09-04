С 00:00 23 сентября в столице начнут действовать пропуска нового образца для проезда транспортных средств во время комендантского часа. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, которого зацитировала пресс-служба КГГА, передает УНН.

В Киеве меняют формат пропусков, по которым транспортные средства могут передвигаться по городу во время комендантского часа. Так, пропуска нового образца начнут действовать с 00:00 23 сентября - рассказали в КГГА.

Как указал Поворозник, периодическое обновление пропусков - вынужденный шаг. Он повышает гарантию, что пропусками пользуются только те, кто действительно имеет на это основания. То есть работает в секторе безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органах государственной власти.

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Заявки на получение пропусков необходимо подавать в Центральное управление Военной службы правопорядка или в орган, где пропуск получали предыдущие разы. В ней обязательно нужно обосновать необходимость перемещения транспортного средства во время комендантского часа.

В КГГА отметили, что в случае потери пропуска необходимо оперативно сообщить об этом орган, который его выдал. А старые после замены на новые - вернуть в Центральное управление Военной службы правопорядка или орган, который его выдал. Руководители предприятий, организаций или учреждений, выдавших пропуск, несут персональную ответственность за состояние его сохранности и использования, учет и выдачу.

Как отмечается, пропуска нельзя размещать под лобовым стеклом или на другом видном месте. Их необходимо предъявлять исключительно по требованию правоохранительных органов или уполномоченных лиц.

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