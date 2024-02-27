У Києві вантажівка врізалася в трамвай, рух транспорту ускладнений
Київ • УНН
У Києві вантажівка врізалася у трамвай, ускладнивши рух на бульварі Вацлава Гавела.
У столиці на бульварі Гавела Вацлава сталася ДТП. За попередньою інформацією, вантажівка влетіла у трамвай, щодо постраждалих на цей час інформація відсутня. Про це повідомля Патрульна поліція Києва, пише УНН.
У зв'язку з ДТП на бульварі Вацлава Гавела, рух транспорту ускладнений у напрямку проспекту Відрадного,
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Патрульна поліція просить враховувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.
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