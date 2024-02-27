В Киеве грузовик врезался в трамвай, движение транспорта затруднено

В столице на бульваре Гавела Вацлава произошло ДТП. По предварительной информации, грузовик влетел в трамвай, о пострадавших в настоящее время информация отсутствует. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, пишет УНН.

В связи с ДТП на бульваре Вацлава Гавела, движение транспорта затруднено в направлении проспекта Отрадного, - говорится в сообщении.

Детали

Патрульная полиция просит учитывать эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

Напомним

Пьяный 60-летний водитель врезался в автобус в селе Требухов, травмировав 4-летнего мальчика, 17-летнюю девушку и еще двух человек, уровень алкоголя в крови которого превышал допустимую норму.