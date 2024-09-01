У Києві рятувальники ліквідували пожежу у багатоповерхівці на Лівобережній
Київ • УНН
Рятувальники загасили пожежу в багатоповерхівці на вул. Шептицького в Києві. Вогонь охопив квартиру на 7 поверсі та балкони вище, евакуйовано 20 осіб, постраждалих немає.
У Києві рятувальники ліквідували пожежу у багатоповерхівці на вулиці Митрополита Андрея Шептицького. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, пише УНН.
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Зазначається, що загорілася квартира на 7 поверсі, полум'я розповсюдилося на балкони 8 та 9 поверхів.
Рятувальники евакуювали 20 осіб. Попередньо, ніхто не постраждав.На місці працювало 47 вогнеборців та 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
Нагадаємо
Вранці 1 вересня у Києві спалахнула пожежа в дев’ятиповерховому будинку. Інцидент трався на вулиці Шептицького, що у Дніпровському районі столиці. Вогонь зачепив квартири одразу на кількох поверхах, там було чути крики людей.