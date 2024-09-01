В Киеве спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке на Левобережной
Киев • УНН
Спасатели потушили пожар в многоэтажке на ул. Шептицкого в Киеве. Огонь охватил квартиру на 7 этаже и балконы выше, эвакуированы 20 человек, пострадавших нет.
В Киеве спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке на улице Митрополита Андрея Шептицкого. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что загорелась квартира на 7 этаже, пламя распространилось на балконы 8 и 9 этажей.
Спасатели эвакуировали 20 человек. Предварительно, никто не пострадал. На месте работало 47 пожарных и 12 единиц пожарно-спасательной техники. Причину пожара будут устанавливать правоохранители.
Напомним
Утром 1 сентября в Киеве вспыхнул пожар в девятиэтажном доме. Инцидент произошел на улице Шептицкого, что в Днепровском районе столицы. Огонь задел квартиры сразу на нескольких этажах, там были слышны крики людей.