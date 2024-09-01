В Киеве спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке на Левобережной

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке на улице Митрополита Андрея Шептицкого. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что загорелась квартира на 7 этаже, пламя распространилось на балконы 8 и 9 этажей.

Спасатели эвакуировали 20 человек. Предварительно, никто не пострадал. На месте работало 47 пожарных и 12 единиц пожарно-спасательной техники. Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

Напомним

Утром 1 сентября в Киеве вспыхнул пожар в девятиэтажном доме. Инцидент произошел на улице Шептицкого, что в Днепровском районе столицы. Огонь задел квартиры сразу на нескольких этажах, там были слышны крики людей.