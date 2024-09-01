У Києві горить 9-поверховий будинок - спалахнули кілька поверхів на Лівобережній
Київ • УНН
На вулиці Шептицького у Києві спалахнула пожежа в дев'ятиповерховому будинку. Вогонь охопив кілька поверхів, на місці працюють пожежники та швидка допомога, причини займання та кількість постраждалих наразі невідомі.
Вранці 1 вересня у Києві спалахнула пожежа в дев’ятиповерховому будинку. Відео жахливої пожежі публікують в мережі, передає УНН.
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Інцидент трався на вулиці Шептицького, що у Дніпровському районі столиці. Вогонь зачепив квартири одразу на кількох поверхах, там було чути крики людей.
Наразі невідомі причини займання, та чи є внаслідок цього потерпіли. У мережі наголошують, що пожежники та швидка перебувають на місці.
"У дев’ятиповерхівці палають кілька поверхів. Чи є мешканці в квартирах – невідомо, але чутно крики людей", – зазначають очевидці.
Пожежа на даху п'ятиповерхівки в Києві: постраждалих наразі немає31.08.24, 13:43 • 29569 переглядiв