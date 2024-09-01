В Киеве горит 9-этажный дом - вспыхнули несколько этажей на Левобережной
Киев • УНН
На улице Шептицкого в Киеве вспыхнул пожар в девятиэтажном доме. Огонь охватил несколько этажей, на месте работают пожарные и скорая помощь, причины возгорания и количество пострадавших пока неизвестны.
Утром 1 сентября в Киеве вспыхнул пожар в девятиэтажном доме. Видео ужасного пожара публикуют в сети, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел на улице Шептицкого, что в Днепровском районе столицы. Огонь задел квартиры сразу на нескольких этажах, там были слышны крики людей.
Пока неизвестны причины возгорания, и есть ли в результате этого пострадавшие. В сети отмечают, что пожарные и скорая находятся на месте.
«В девятиэтажке горят несколько этажей. Есть ли жильцы в квартирах - неизвестно, но слышны крики людей», - отмечают очевидцы.
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