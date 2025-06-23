У Києві припинили подачу газу в двох районах через атаку рф
Київ • УНН
У Подільському та Шевченківському районах Києва тимчасово припинено розподіл газу до житлових будинків. Це пов'язано з пошкодженням скління та частковими ушкодженнями газифікованих будівель внаслідок падіння уламків ворожих безпілотників та ракет.
У Києві призупинили подачу газу до житлових будинків в двох районах, через часткову руйнацію газифікованих будівель, спричинених падінням уламків ворожих дронів і ракет. Про це повідомляє Київгаз, пише УНН.
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Зазначається, що працівники Управління аварійно-відновлювальних робіт АТ "КИЇВГАЗ" продовжують виконувати роботи щодо усунення наслідків падіння уламків ворожих безпілотників та ракет у Подільському та Шевченківському районах міста.
Унаслідок пошкодження скління та часткових пошкоджень газифікованих будівель тимчасово припинено розподіл газу до житлових будинків. Просимо мешканців зберігати спокій та дякуємо за розумінн
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