У Києві припинили подачу газу в двох районах через атаку рф

У Києві призупинили подачу газу до житлових будинків в двох районах, через часткову руйнацію газифікованих будівель, спричинених падінням уламків ворожих дронів і ракет. Про це повідомляє Київгаз, пише УНН.

Аварійні бригади "Київгазу" оперативно усувають наслідки чергової російської атаки на столицю - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працівники Управління аварійно-відновлювальних робіт АТ "КИЇВГАЗ" продовжують виконувати роботи щодо усунення наслідків падіння уламків ворожих безпілотників та ракет у Подільському та Шевченківському районах міста.

Унаслідок пошкодження скління та часткових пошкоджень газифікованих будівель тимчасово припинено розподіл газу до житлових будинків. Просимо мешканців зберігати спокій та дякуємо за розумінн - додали у Києвгазі.

Нагадаємо

Кількість загиблих внаслідок нічної атаки рф у Києві зросла до семи. Сьоме тіло було деблоковано з-під завалів п'ятиповерхового будинку в Шевченківському районі.