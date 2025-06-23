В Киеве прекратили подачу газа в двух районах из-за атаки РФ
Киев • УНН
В Подольском и Шевченковском районах Киева временно прекращено распределение газа в жилые дома. Это связано с повреждением остекления и частичными повреждениями газифицированных зданий в результате падения обломков вражеских беспилотников и ракет.
В Киеве приостановили подачу газа в жилые дома в двух районах из-за частичного разрушения газифицированных зданий, вызванных падением обломков вражеских дронов и ракет. Об этом сообщает Киевгаз, пишет УНН.
Аварийные бригады "Киевгаза" оперативно устраняют последствия очередной российской атаки на столицу
Отмечается, что сотрудники Управления аварийно-восстановительных работ АО "КИЕВГАЗ" продолжают выполнять работы по устранению последствий падения обломков вражеских беспилотников и ракет в Подольском и Шевченковском районах города.
В результате повреждения остекления и частичных повреждений газифицированных зданий временно прекращено распределение газа в жилые дома. Просим жителей сохранять спокойствие и благодарим за понимание
Напомним
Число погибших в результате ночной атаки РФ в Киеве возросло до семи. Седьмое тело было деблокировано из-под завалов пятиэтажного дома в Шевченковском районе.