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В Киеве прекратили подачу газа в двух районах из-за атаки РФ

Киев • УНН

 • 1464 просмотра

В Подольском и Шевченковском районах Киева временно прекращено распределение газа в жилые дома. Это связано с повреждением остекления и частичными повреждениями газифицированных зданий в результате падения обломков вражеских беспилотников и ракет.

В Киеве прекратили подачу газа в двух районах из-за атаки РФ

В Киеве приостановили подачу газа в жилые дома в двух районах из-за частичного разрушения газифицированных зданий, вызванных падением обломков вражеских дронов и ракет. Об этом сообщает Киевгаз, пишет УНН.

Аварийные бригады "Киевгаза" оперативно устраняют последствия очередной российской атаки на столицу

- говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Управления аварийно-восстановительных работ АО "КИЕВГАЗ" продолжают выполнять работы по устранению последствий падения обломков вражеских беспилотников и ракет в Подольском и Шевченковском районах города.

В результате повреждения остекления и частичных повреждений газифицированных зданий временно прекращено распределение газа в жилые дома. Просим жителей сохранять спокойствие и благодарим за понимание

- добавили в Киевгазе.

Напомним

Число погибших в результате ночной атаки РФ в Киеве возросло до семи. Седьмое тело было деблокировано из-под завалов пятиэтажного дома в Шевченковском районе.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКиев
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