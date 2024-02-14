У Києві презентували план заходів до Дня Героїв Небесної сотні
Київ • УНН
Національний музей Революції Гідності у Києві презентував програму заходів 18-20 лютого, присвячених вшануванню пам'яті Героїв Небесної Сотні до роковин їхньої загибелі.
Національний музей Революції гідності презентував програму заходів зі вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні. Про це повідомили у Мінкульті, передає УНН.
Деталі
Основні заходи зі вшанування пам'яті заплановані на 18-20 лютого. Так, 18 лютого відбудеться панахида в пам’ять Героїв Небесної сотні та борців за незалежність України, а також Хода пам'яті.
На 19 лютого заплановане відкриття вуличної виставки бельгійського фотографа Джима Сумкая "Київ 2014. Повернення". Крім того, в цей день пройде показ і обговорення фільму "Євромайдан. Чорновий монтаж".
Вже 20 лютого відбудеться щорічна тиха акція на згадку про загиблих під час Революції гідності - "Ангели пам’яті". Зокрема, в цей день заплановане відкриття вуличної фотовиставки "Майдан Січ. Так почалася війна" та виставки "Земні шляхи Небесної сотні".
Також 22 лютого відбудеться концерт пам’яті та сили "10 років незламності" по вшануванню Героїв Небесної сотні та усього Небесного воїнства України.
Доповнення
День Героїв Небесної сотні — пам'ятний день, що відзначається в Україні щороку 20 лютого.
У Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні 21.01.24, 20:27 • 31727 переглядiв