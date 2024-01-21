У Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
Київ • УНН
У столиці відбувся марш на честь Героїв Небесної Сотні - активістів, які загинули під час Революції Гідності.
У Києві сьогодні, 21 січня, відбулася хода на честь Героїв Небесної Сотні. Про це повідомляє Суспільне, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, родини загиблих майданівців та учасники Революції Гідності пройшли від Лядських воріт до вулиці Михайла Грушевського. Біля пам'ятного знака на честь Сергія Нігояна відбулося богослужіння.
Учасники маршу запалили лампадки й поклали квіти до меморіальних дошок, присвячених загиблим Сергієві Нігояну, Михайлові Жизневському, Романові Сенику та Олександрові Бадері на вулиці Михайла Грушевського.
Доповнення
У справі Майдану за масові розстріли активістів на вулиці Інститутській у Києві судитимуть ще дев’ятьох співробітників "чорної роти Беркуту" - обвинувальний акт направлено до суду.