В Киеве почтили память Героев Небесной Сотни

В Киеве сегодня, 21 января, состоялось шествие в честь Героев Небесной Сотни. Об этом сообщает Суспільне, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, семьи погибших майдановцев и участники Революции Достоинства прошли от Лядских ворот до улицы Михаила Грушевского. У памятного знака в честь Сергея Нигояна состоялось богослужение.

Участники марша зажгли лампадки и возложили цветы к мемориальным доскам, посвященным погибшим Сергею Нигояну, Михаилу Жизневскому, Роману Сенику и Александру Бадере на улице Михаила Грушевского.

Дополнение

В деле Майдана за массовые расстрелы активистов на улице Институтской в Киеве будут судить еще девять сотрудников "черной роты Беркута" - обвинительный акт направлен в суд.