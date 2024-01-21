В Киеве почтили память Героев Небесной Сотни
В столице состоялся марш в честь Героев Небесной Сотни - активистов, погибших во время Революции Достоинства.
Европа должна предоставить больше финансирования Украине - министр обороны Британии
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс призывает Европу увеличить финансирование Украины после того, как Великобритания выделила 2,5 миллиарда фунтов стерлингов и заключила соглашение о безопасности.
Партизаны зафиксировали переброску техники рф через железную дорогу в Евпатории
Партизаны во временно оккупированной Евпатории зафиксировали переброску различной российской военной техники, в том числе танков. Среди техники также есть ремонтные и эвакуационные машины.
россияне пробовали атаковать на нескольких направлениях: ситуация на фронте от Генштаба
Противник нанес 4 ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов. Украинские войска отбили многочисленные атаки и нанесли удары по 9 местам сосредоточения противника.
Армия рф ударила по Красногоровке на Донетчине: есть погибший и раненый
Российские войска атаковали Красногоровку в Донецкой области, в результате чего один человек погиб и один был ранен.
Враг 10 раз атаковал Никопольщину за сутки: повреждены пятиэтажки, газопровод и ЛЭП
Российские войска атаковали Никопольщину Днепропетровской области, применив тяжелую артиллерию и беспилотники, нанеся значительные разрушения. Сообщений о жертвах не поступало.
россияне увеличили количество ракетоносителей "Калибров" в Черном море
российская армия увеличила количество носителей крылатых ракет "Калибр" в Черном море до двух.
После атаки дронов на морской терминал в россии завод "Новатэк" прекратил все технологические операции - СМИ
Атака украинских беспилотников приостановила работу российского завода "Новатэк" в балтийском порту Усть-Луга. Завод в 2022 году переработал почти 7 миллионов тонн газового конденсата.
Галущенко сообщил, когда Украина планирует начать строительство крупных блоков для АЭС
По словам министра энергетики Германа Галущенко, Украина планирует строительство крупных атомных энергоблоков в сотрудничестве с США, начиная с 2024 года.
В Германии состоялись акции против режима путина в рф
В Германии прошли митинги против путинского режима в россии и в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.