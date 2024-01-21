В Киеве почтили память Героев Небесной Сотни

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  172521 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  219665 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  190470 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  185435 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Эксклюзив
Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  192267 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  183317 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  178241 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  166774 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 январь 2024, 08:28  •  162827 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 январь 2024, 16:14  •  162493 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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Новости по теме

В Киеве почтили память Героев Небесной Сотни

В столице состоялся марш в честь Героев Небесной Сотни - активистов, погибших во время Революции Достоинства.

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В Киеве почтили память Героев Небесной Сотни

Европа должна предоставить больше финансирования Украине - министр обороны Британии

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс призывает Европу увеличить финансирование Украины после того, как Великобритания выделила 2,5 миллиарда фунтов стерлингов и заключила соглашение о безопасности.

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Европа должна предоставить больше финансирования Украине - министр обороны Британии

Партизаны зафиксировали переброску техники рф через железную дорогу в Евпатории

Партизаны во временно оккупированной Евпатории зафиксировали переброску различной российской военной техники, в том числе танков. Среди техники также есть ремонтные и эвакуационные машины.

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Партизаны зафиксировали переброску техники рф через железную дорогу в Евпатории

россияне пробовали атаковать на нескольких направлениях: ситуация на фронте от Генштаба

Противник нанес 4 ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов. Украинские войска отбили многочисленные атаки и нанесли удары по 9 местам сосредоточения противника.

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россияне пробовали атаковать на нескольких направлениях: ситуация на фронте от Генштаба

Армия рф ударила по Красногоровке на Донетчине: есть погибший и раненый

Российские войска атаковали Красногоровку в Донецкой области, в результате чего один человек погиб и один был ранен.

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Армия рф ударила по Красногоровке на Донетчине: есть погибший и раненый

Враг 10 раз атаковал Никопольщину за сутки: повреждены пятиэтажки, газопровод и ЛЭП

Российские войска атаковали Никопольщину Днепропетровской области, применив тяжелую артиллерию и беспилотники, нанеся значительные разрушения. Сообщений о жертвах не поступало.

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Враг 10 раз атаковал Никопольщину за сутки: повреждены пятиэтажки, газопровод и ЛЭП

россияне увеличили количество ракетоносителей "Калибров" в Черном море

российская армия увеличила количество носителей крылатых ракет "Калибр" в Черном море до двух.

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россияне увеличили количество ракетоносителей "Калибров" в Черном море

После атаки дронов на морской терминал в россии завод "Новатэк" прекратил все технологические операции - СМИ

Атака украинских беспилотников приостановила работу российского завода "Новатэк" в балтийском порту Усть-Луга. Завод в 2022 году переработал почти 7 миллионов тонн газового конденсата.

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После атаки дронов на морской терминал в россии завод "Новатэк" прекратил все технологические операции - СМИ

Галущенко сообщил, когда Украина планирует начать строительство крупных блоков для АЭС

По словам министра энергетики Германа Галущенко, Украина планирует строительство крупных атомных энергоблоков в сотрудничестве с США, начиная с 2024 года.

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Галущенко сообщил, когда Украина планирует начать строительство крупных блоков для АЭС

В Германии состоялись акции против режима путина в рф

В Германии прошли митинги против путинского режима в россии и в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Новости Мира •   •  22355 просмотра
В Германии состоялись акции против режима путина в рф