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В Киеве презентовали план мероприятий ко Дню Героев Небесной сотни

В Киеве презентовали план мероприятий ко Дню Героев Небесной сотни

Киев  •  УНН

14 февраль 2024, 04:00  •  27784 просмотра

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Национальный музей Революции Достоинства в Киеве презентовал программу мероприятий 18-20 февраля, посвященных чествованию памяти Героев Небесной Сотни к годовщине их гибели.

Национальный музей Революции достоинства представил программу мероприятий по чествованию памяти Героев Небесной сотни. Об этом сообщили в Минкульте, передает УНН.

Детали

Основные мероприятия по чествованию памяти запланированы на 18-20 февраля. Так, 18 февраля состоится панихида в память Героев Небесной сотни и борцов за независимость Украины, а также Шествие памяти.

На 19 февраля запланировано открытие уличной выставки бельгийского фотографа Джима Сумкая "Киев 2014. Возвращение". Кроме того, в этот день пройдет показ и обсуждение фильма "Евромайдан. Черновой монтаж".

Уже 20 февраля состоится ежегодная тихая акция в память о погибших во время Революции достоинства - "Ангелы памяти". В частности, в этот день запланировано открытие уличной фотовыставки "Майдан Сич. Так началась война" и выставки "Земные пути Небесной сотни".

Также 22 февраля состоится концерт памяти и силы "10 лет несокрушимости" по чествованию Героев Небесной сотни и всего Небесного воинства Украины.

Дополнение

День Героев Небесной сотни - памятный день, который отмечается в Украине ежегодно 20 февраля.

В Киеве почтили память Героев Небесной Сотни21 январь 2024, 18:27 • 30485 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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У Києві презентували план заходів до Дня Героїв Небесної сотні
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В Киеве презентовали план мероприятий ко Дню Героев Небесной сотни

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