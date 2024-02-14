В Киеве презентовали план мероприятий ко Дню Героев Небесной сотни
Киев • УНН
Национальный музей Революции Достоинства в Киеве презентовал программу мероприятий 18-20 февраля, посвященных чествованию памяти Героев Небесной Сотни к годовщине их гибели.
Национальный музей Революции достоинства представил программу мероприятий по чествованию памяти Героев Небесной сотни. Об этом сообщили в Минкульте, передает УНН.
Детали
Основные мероприятия по чествованию памяти запланированы на 18-20 февраля. Так, 18 февраля состоится панихида в память Героев Небесной сотни и борцов за независимость Украины, а также Шествие памяти.
На 19 февраля запланировано открытие уличной выставки бельгийского фотографа Джима Сумкая "Киев 2014. Возвращение". Кроме того, в этот день пройдет показ и обсуждение фильма "Евромайдан. Черновой монтаж".
Уже 20 февраля состоится ежегодная тихая акция в память о погибших во время Революции достоинства - "Ангелы памяти". В частности, в этот день запланировано открытие уличной фотовыставки "Майдан Сич. Так началась война" и выставки "Земные пути Небесной сотни".
Также 22 февраля состоится концерт памяти и силы "10 лет несокрушимости" по чествованию Героев Небесной сотни и всего Небесного воинства Украины.
Дополнение
День Героев Небесной сотни - памятный день, который отмечается в Украине ежегодно 20 февраля.
В Киеве почтили память Героев Небесной Сотни21 январь 2024, 18:27 • 30485 просмотров
В Киеве презентовали план мероприятий ко Дню Героев Небесной сотни
Национальный музей Революции Достоинства в Киеве презентовал программу мероприятий 18-20 февраля, посвященных чествованию памяти Героев Небесной Сотни к годовщине их гибели.
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