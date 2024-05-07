У Києві попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Київ • УНН
У Києві попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки з 8 по 10 травня, заборонивши розведення відкритого вогню, в'їзд до лісу, куріння та спалювання сміття, щоб запобігти пожежам і трагічним наслідкам.
За даними Укргідрометцентру, 8-10 травня у столиці буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки, столична влада нагадала про заборони на час цього періоду. Про це повідомляє пресслужба КМВА, пише УНН.
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Зазначається, що погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).
У КМВА нагадали, протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
- розводити багаття у лісі та лісопосадках;
- заїжджати автомобілем до лісу;
- палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
- залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
- створювати смітники та спалювати відходи;
Шановні громадяни! Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером "101". Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків,
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