В Киеве предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

По данным Укргидрометцентра, 8-10 мая в столице будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, столичные власти напомнили о запретах на время этого периода. Об этом сообщает пресс-служба КГВА, пишет УНН.

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Отмечается, что погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня).

В КГВА напомнили, в течение пожароопасного периода запрещается:

разводить костры в лесу и лесопосадках;

заезжать на автомобиле в лес;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

создавать свалки и сжигать отходы;

Уважаемые граждане! Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по телефону "101". Помните, что только соблюдение элементарных правил пожарной безопасности предостережет от трагических последствий и материального ущерба, - говорится в сообщении.

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