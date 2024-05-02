ГП "Леса Украины" добавили в список особо важных для экономики

Государственное предприятие "Леса Украины" было включено в перечень особо важных для экономики субъектов хозяйствования, сообщили в Минэкономики 1 мая, пишет УНН.

Детали

"Государственное специализированное хозяйственное предприятие "Леса Украины" добавили в перечень особо важных для экономики субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, назначение руководителей и членов наблюдательных советов которых осуществляется при участии комитета по назначению", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение правительство, как указано, приняло на заседании во вторник, 30 апреля.

"Это первый шаг к улучшению корпоративного управления, которое позволит привлечь предприятию инвестиции", - отметил заместитель министра экономики Алексей Соболев.

Дополнение

ГП "Леса Украины" является одним из крупнейших лесопользователей Европы и крупнейшим лесопользователем Украины. Относится к сфере управления Гослесагентства.

В управлении предприятия находится 6,6 млн га земель государственного лесного фонда.

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