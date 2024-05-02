ДП "Ліси України" додали до списку особливо важливих для економіки
Київ • УНН
Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" було включено до переліку суб'єктів господарювання, що мають особливе економічне значення, що дозволить покращити корпоративне управління та залучити інвестиції для управління його 6,6 мільйонами гектарів державних земель лісового фонду.
Державне підприємство "Ліси України" було включено до переліку особливо важливих для економіки суб'єктів господарювання, повідомили у Мінекономіки 1 травня, пише УНН.
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"Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" додали до переліку особливо важливих для економіки суб'єктів господарювання державного сектору економіки, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення", - ідеться у повідомленні.
Відповідне рішення уряд, як вказано, ухвалив на засіданні у вівторок, 30 квітня.
"Це перший крок до покращення корпоративного управління, яке дозволить залучити підприємству інвестиції", - зазначив заступник міністра економіки Олексій Соболев.
Доповнення
ДП "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Належить до сфери управління Держлісагентства.
В управлінні підприємства перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду.
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