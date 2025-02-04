У Києві після нічної атаки рф виявили уламки дрона

У Печерському районі Києва знайшли уламки дрона на кількох поверхах 18-поверхової недобудови, руйнувань та постраждалих немає, повідомив у вівторок мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

Після нічної атаки БпЛА на Київщину в Печерському районі столиці на кількох поверхах 18-ти поверхової недобудови виявлені уламки дрона. Руйнувань та постраждалих немає. Пожежі не було - написав Кличко.

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Раніше сьогодні у повітряному просторі Києва фіксували ворожі БпЛА. Працювала ППО.