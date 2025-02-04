У Києві після нічної атаки рф виявили уламки дрона
Київ • УНН
В Печерському районі Києва знайшли уламки БпЛА на кількох поверхах 18-поверхової недобудови. За словами Кличка, руйнувань та постраждалих немає, пожежі не було.
У Печерському районі Києва знайшли уламки дрона на кількох поверхах 18-поверхової недобудови, руйнувань та постраждалих немає, повідомив у вівторок мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
Після нічної атаки БпЛА на Київщину в Печерському районі столиці на кількох поверхах 18-ти поверхової недобудови виявлені уламки дрона. Руйнувань та постраждалих немає. Пожежі не було
Доповнення
Раніше сьогодні у повітряному просторі Києва фіксували ворожі БпЛА. Працювала ППО.