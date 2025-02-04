В Киеве после ночной атаки рф обнаружили обломки дрона
Киев • УНН
В Печерском районе Киева нашли обломки БпЛА на нескольких этажах 18-этажного недостроя. По словам Кличко, разрушений и пострадавших нет, пожара не было.
В Печерском районе Киева нашли обломки дрона на нескольких этажах 18-этажного недостроя, разрушений и пострадавших нет, сообщил во вторник мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
После ночной атаки БпЛА на Киевщину в Печерском районе столицы на нескольких этажах 18-ти этажного недостроя обнаружены обломки дрона. Разрушений и пострадавших нет. Пожаров не было
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Ранее сегодня в воздушном пространстве Киева фиксировали вражеские БпЛА. Работала ПВО.