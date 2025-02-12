У Києві на ходу загорівся тролейбус: що відомо
Київ • УНН
На бульварі Міхновського в Києві під час руху загорівся тролейбус у задній частині. Рятувальники оперативно загасили пожежу, постраждалих немає, причини займання з'ясовуються.
У Києві в Печерському районі під час руху загорівся тролейбус, рятувальники оперативно загасили пожежу, постраждалих немає, причини займання з'ясовуються, повідомили у КМДА та ГУ ДСНС у Києві у середу у соцмережах, пише УНН.
На Наводницькій площі сталося займання тролейбуса – ніхто не постраждав. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу
Як вказали у ДСНС, повідомлення про пожежу на Печерську отримали о 13:36 12 лютого.
"Як було встановлено на місці, під час руху, в задній частині тролейбуса виникла пожежа. Загоряння ліквідували о 13:51. Внаслідок події ніхто не постраждав", - зазначили у ДСНС.
За інформацією "Київпастрансу", вказали у КМДА, тролейбус був у справному стані, перед виходом на маршрут пройшов необхідні регламентні роботи
Причину виникнення пожежі, як повідомили у ДСНС, встановлюватимуть правоохоронці.
Під Києвом загасили масштабну пожежу в центрі управління відходами06.02.25, 22:14 • 61392 перегляди