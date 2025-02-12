У Києві на ходу загорівся тролейбус: що відомо

У Києві в Печерському районі під час руху загорівся тролейбус, рятувальники оперативно загасили пожежу, постраждалих немає, причини займання з'ясовуються, повідомили у КМДА та ГУ ДСНС у Києві у середу у соцмережах, пише УНН.

На Наводницькій площі сталося займання тролейбуса – ніхто не постраждав. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу - повідомили у КМДА.

Як вказали у ДСНС, повідомлення про пожежу на Печерську отримали о 13:36 12 лютого.

"Як було встановлено на місці, під час руху, в задній частині тролейбуса виникла пожежа. Загоряння ліквідували о 13:51. Внаслідок події ніхто не постраждав", - зазначили у ДСНС.

За інформацією "Київпастрансу", вказали у КМДА, тролейбус був у справному стані, перед виходом на маршрут пройшов необхідні регламентні роботи

Причину виникнення пожежі, як повідомили у ДСНС, встановлюватимуть правоохоронці.

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