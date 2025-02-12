В Киеве на ходу загорелся троллейбус: что известно
Киев • УНН
На бульваре Михновского в Киеве во время движения загорелся троллейбус в задней части. Спасатели оперативно потушили пожар, пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются.
В Киеве в Печерском районе во время движения загорелся троллейбус, спасатели оперативно потушили пожар, пострадавших нет, причины возгорания выясняются, сообщили в КГГА и ГУ ГСЧС в Киеве в среду в соцсетях, пишет УНН.
На Наводницкой площади произошло возгорание троллейбуса – никто не пострадал. Спасатели оперативно ликвидировали пожар
Как указали в ГСЧС, сообщение о пожаре на Печерске поступило в 13:36 12 февраля.
"Как было установлено на месте, во время движения, в задней части троллейбуса возник пожар. Возгорание ликвидировали в 13:51. В результате происшествия никто не пострадал", - отметили в ГСЧС.
По информации "Киевпастранса", указали в КГГА, троллейбус был в исправном состоянии, перед выходом на маршрут прошел необходимые регламентные работы
Причину возникновения пожара, как сообщили в ГСЧС, будут устанавливать правоохранители.
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