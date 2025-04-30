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У Києві фотосесія закінчилась вбивством: фотограф задушив модель

Київ • УНН

 • 6956 перегляди

У Києві 28-річний фотограф, громадянин рф, задушив 21-річну модель під час вживання алкоголю та наркотиків у фотостудії. Обоє перебували в розшуку на батьківщині.

У Києві фотосесія закінчилась вбивством: фотограф задушив модель

28-річний фотограф та його співмешканка-модель, які є громадянами рф, що перебувають у розшуку на батьківщині, вживали алкоголь та наркотичні засоби в орендованій фотостудії у Києві. На ранок дівчину знайшли мертвою, поруч із нею перебував фотограф. За вбивство йому загрожує до 15 років ув'язнення. Про це повідомляє Київська міська прокуратура передає УНН.

Деталі

У прокуратурі повідомили, що 28-річний фотограф - громадянин рф та його співмешканка-модель орендували приміщення фотостудії у Святошинському районі. Там вони вживали наркотичні засоби та алкоголь, залишившись ночувати у студії. 

За інформацією слідства, під час такого дозвілля підозрюваний задушив 21-річну жінку. На ранок мертву модель та її співмешканця поруч виявила власниця приміщення.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Зазначимо, що чоловік, як і його співмешканка – громадяни рф, які на батьківщині перебували у розшуку

- повідомили у прокуратурі.

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