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В Киеве фотосессия закончилась убийством: фотограф задушил модель

Киев • УНН

 • 3642 просмотра

В Киеве 28-летний фотограф, гражданин рф, задушил 21-летнюю модель во время употребления алкоголя и наркотиков в фотостудии. Оба находились в розыске на родине.

В Киеве фотосессия закончилась убийством: фотограф задушил модель

28-летний фотограф и его сожительница-модель, являющиеся гражданами рф, находящиеся в розыске на родине, употребляли алкоголь и наркотические средства в арендованной фотостудии в Киеве. Утром девушку нашли мертвой, рядом с ней находился фотограф. За убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура передает УНН.

Детали

В прокуратуре сообщили, что 28-летний фотограф - гражданин рф и его сожительница-модель арендовали помещение фотостудии в Святошинском районе. Там они употребляли наркотические средства и алкоголь, оставшись ночевать в студии.

По информации следствия, во время такого досуга подозреваемый задушил 21-летнюю женщину. Утром мертвую модель и ее сожителя рядом обнаружила владелица помещения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Отметим, что мужчина, как и его сожительница – граждане рф, которые на родине находились в розыске

- сообщили в прокуратуре.

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