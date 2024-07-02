У Києві ДТП на проспекті Петра Григоренка, рух транспорту ускладнений
Київ • УНН
На проспекті Петра Григоренка в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, яка ускладнила рух транспорту.
У Києві сталася дорошньо-транспортна пригода на проспекті Петра Григоренка, рух транспорту ускладнений. Про це повідомила Патрульна поліція столиці, передає УНН.
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"До уваги учасників дорожнього руху. У звʼязку з ДТП на проспекті Петра Григоренка, рух транспорту ускладнений", — йдеться у повідомленні.
У відомстві закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.
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