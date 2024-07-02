В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие на проспекте Петра Григоренко, движение транспорта затруднено. Об этом сообщила Патрульная полиция столицы, передает УНН.

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"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на проспекте Петра Григоренко, движение транспорта затруднено", - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

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