На проспекте Петра Григоренко в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, которое осложнило движение транспорта.
В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие на проспекте Петра Григоренко, движение транспорта затруднено. Об этом сообщила Патрульная полиция столицы, передает УНН.
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"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на проспекте Петра Григоренко, движение транспорта затруднено", - говорится в сообщении.
В ведомстве призвали учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.
В Киеве на одной из улиц на месяц ограничат движение транспорта2 июля 2024, 02:10 • 17266 просмотров