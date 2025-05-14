У Києві 15 травня приспустять головний прапор держави: яка причина
Київ • УНН
15 травня у Києві тимчасово приспустять головний прапор України через погіршення погодних умов. За прогнозами, очікуються пориви вітру до 18 м/с.
У Києві упродовж 15 травня тимчасово приспустять головний прапор України. Це зроблять для того, щоб уникнути пошкоджень полотнища на період тимчасового погіршення погодних умов. Про це повідомляє УНН з посиланням на рішення Київської міської державної адміністрації.
Деталі
За прогнозами Укргідрометцентру, завтра, 15 травня, у Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с, що відповідає I рівню небезпечності - жовтому.
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За інформацією Київзеленбуду, щоб уникнути пошкоджень полотнища, прапор тимчасово приспустять до покращення погодних умов.
Доповнення
висота флагштока на Печерських пагорбах становить майже 90 м, його вага – 32 т, а розмір полотнища – 16 на 24 м.
Нагадаємо
1 січня цього року через різке погіршення погоди та сильні пориви вітру до 20 м/с головний державний прапор тимчасово зняли з 90-метрового флагштока.