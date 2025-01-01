У Києві тимчасово зняли головний прапор України
Київ • УНН
У Києві через прогнозовані пориви вітру до 15-20 м/с тимчасово зняли головний державний прапор з 90-метрового флагштока. Прапор повернуть на місце після покращення погодних умов.
У столиці тимчасово зняли головний прапор України через прогнозовані несприятливі погодні умови. Про це пише УНН з посиланням на КМДА.
Деталі
За даними Українського гідрометцентру, 2 січня у Києві очікуються пориви вітру до 15–20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Як повідомили в КО "Київзеленбуд", таке рішення ухвалили, щоб уникнути пошкоджень полотнища. Прапор знову піднімуть, коли погодні умови покращаться.
У КМДА нагадали, що висота флагштока на Печерських пагорбах становить майже 90 метрів, його вага — 32 тонни, а розмір прапора — 16 на 24 метри.
Яка ж погода очікується 2 січня у Києві та області?
На Київщині 2 січня прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, швидкістю 7–12 м/с, із поривами до 15–20 м/с. Температура в області вночі становитиме від +3° до -2°, а вдень підніметься до +5…+10°. У Києві вночі очікується +1…+3°, вдень +7…+9°.
Пориви вітру досягатимуть 15–20 м/с, що відповідає I рівню небезпечності (жовтому).
Такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту, тож мешканців закликають бути уважними та обережними.