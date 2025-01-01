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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве временно сняли главный флаг Украины

В Киеве временно сняли главный флаг Украины

Киев  •  УНН

 • 5877 просмотра

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В Киеве из-за прогнозируемых порывов ветра до 15-20 м/с временно сняли главный государственный флаг с 90-метрового флагштока. Флаг вернут на место после улучшения погодных условий.

В столице временно сняли главный флаг Украины из-за прогнозируемых неблагоприятных погодных условий. Об этом пишет УНН со ссылкой на КГГА. 

Детали

По данным Украинского гидрометцентра, 2 января в Киеве ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Как сообщили в КО "Киевзеленстрой", такое решение приняли, чтобы избежать повреждений полотнища. Флаг снова поднимут, когда погодные условия улучшатся.

В КГГА напомнили, что высота флагштока на Печерских холмах составляет почти 90 метров, его вес - 32 тонны, а размер флага - 16 на 24 метра.

Какая же погода ожидается 2 января в Киеве и области?

На Киевщине 2 января прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, скоростью 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Температура в области ночью составит от +3° до -2°, а днем поднимется до +5...+10°. В Киеве ночью ожидается +1...+3°, днем +7...+9°.

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, что соответствует I уровню опасности (желтому).

Такие погодные условия могут осложнить движение транспорта, поэтому жителей призывают быть внимательными и осторожными.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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