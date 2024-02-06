У курській області на позиціях мо рф військовий розстріляв з автомата контрактника - росЗМІ
Київ • УНН
Російський військовослужбовець застрелив свого товариша по службі з автомата на позиціях військової частини в селі Заболотівка Курської області.
У росії військовослужбовець розстріляв з автомата товариша по службі в курській області, з посиланням на джерела повідомляє російський телеграм-канал ASTRA, пише УНН.
Деталі
За даними ASTRA, в районі села заболотівка курської області рф 5 лютого з автомата на позиціях мо рф під час служби розстріляли контрактника в/ч 953071 34-річного сержанта Івана Захарова. Він загинув на місці.
За підозрою затримали товариша по службі Захарова - 41-річного сержанта Геннадія Амосова. Згідно з офіційною версією, він розстріляв Захарова на ґрунті "неприязних стосунків".
У рф ув'язнених катують холодом, щоб змусити піти на війну - росЗМІ06.01.24, 16:06 • 49456 переглядiв