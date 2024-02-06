У курській області на позиціях мо рф військовий розстріляв з автомата контрактника - росЗМІ

У росії військовослужбовець розстріляв з автомата товариша по службі в курській області, з посиланням на джерела повідомляє російський телеграм-канал ASTRA, пише УНН.

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За даними ASTRA, в районі села заболотівка курської області рф 5 лютого з автомата на позиціях мо рф під час служби розстріляли контрактника в/ч 953071 34-річного сержанта Івана Захарова. Він загинув на місці.

За підозрою затримали товариша по службі Захарова - 41-річного сержанта Геннадія Амосова. Згідно з офіційною версією, він розстріляв Захарова на ґрунті "неприязних стосунків".

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