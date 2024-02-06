В курской области на позициях мо рф военный расстрелял из автомата контрактника - росСМИ

В россии военнослужащий расстрелял из автомата сослуживца в курской области, со ссылкой на источники сообщает российский телеграм-канал ASTRA, пишет УНН.

Детали

По данным ASTRA, в районе села заболотовка курской области рф 5 февраля из автомата на позициях мо рф во время службы расстреляли контрактника в/ч 953071 34-летнего сержанта Ивана Захарова. Он погиб на месте.

По подозрению задержали сослуживца Захарова - 41-летнего сержанта Геннадия Амосова. Согласно официальной версии, он расстрелял Захарова на почве "неприязненных отношений".

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