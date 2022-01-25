У КСУ зірвалося засідання у справі про ринок землі: не зібрався кворум
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Засідання Конституційного суду України з розгляду справи про конституційність закону про ринок землі не відбулося через відсутність кворуму. Про це у вівторок повідомила народна депутатка від “Слуги народу”, представниця Верховної Ради у Конституційному суді України Ольга Совгиря, пише УНН.
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“Засідання КСУ з розгляду питання про конституційність земельної реформи не відбулося через відсутність кворуму: на засіданні присутні 11 суддів КСУ при кворумі 12”, — написала Совгиря у Telegram.
Деталі
Вона повідомляла, що саме сьогодні Конституційний Суд розпочинав розгляд справи за конституційним поданням щодо закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення” (так званий закон про земельну реформу).
Раніше Совгиря повідомляла, що КСУ не змінив форму провадження з усної на письмову у справі за конституційними поданнями щодо конституційності закону про земельну реформу.
Позиція авторів конституційних подань
Позиція авторів конституційних подань з цього приводу зводиться до тези, згідно із якою вільний обіг саме земель сільськогосподарського призначення підриває засади суверенітету і незалежності України, а також, що проведення земельної реформи можливо лише у разі її схвалення на всеукраїнському референдумі, зазначала раніше Совгиря.
Доповнення
1 липня 2021 року міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко офіційно оголосив старт ринку землі.
До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.