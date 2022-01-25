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В КСУ сорвалось заседание по делу о рынке земли: не собрался кворум

В КСУ сорвалось заседание по делу о рынке земли: не собрался кворум

Киев • УНН

 • 20591 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Заседание Конституционного Суда Украины по рассмотрению дела о конституционности закона о рынке земли не состоялось из-за отсутствия кворума. Об этом во вторник сообщила народный депутат от “Слуги народа”, представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Украины Ольга Совгиря, пишет УНН.

Цитата:

“Заседание КСУ по рассмотрению вопроса о конституционности земельной реформы не состоялось по причине отсутствия кворума: на заседании присутствуют 11 судей КСУ при кворуме 12”, — написала Совгиря в Telegram.

Детали

Она сообщала, что как раз сегодня Конституционный Суд начал рассмотрение дела по конституционному представлению относительно закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения” (так называемый закон о земельной реформе).

Ранее Совгиря сообщала, что КСУ не изменил форму производства с устной на письменную по делу по конституционным представлениям о конституционности закона о земельной реформе.

Позиция авторов конституционных представлений

Позиция авторов конституционных представлений по этому поводу сводится к тезису, согласно которому свободное обращение именно земель сельскохозяйственного назначения подрывает основы суверенитета и независимости Украины, а также, что проведение земельной реформы возможно лишь в случае ее одобрения на всеукраинском референдуме, отмечала ранее Совгиря.

Дополнение

1 июля 2021 года министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко официально объявил старт рынка земли.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

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