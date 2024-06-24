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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 2882 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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У Кривому Розі маршрутка зіткнулися з вантажівкою: постраждали 21 пасажир та водій мікроавтобуса

Київ • УНН

 • 16800 перегляди

У Кривому Розі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю мікроавтобуса та вантажівки постраждав 21 пасажир та водій мікроавтобуса.

У Кривому Розі маршрутка зіткнулися з вантажівкою: постраждали 21 пасажир та водій мікроавтобуса

У Кривому Розі сьогодні сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки та вантажівки, отримали травми 21 пасажир та водій маршрутного мікроавтобуса, пише УНН з посиланням на повідомлення ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Деталі

Як повідомляється, 24 червня вранці до Служби порятунку надійшло повідомлення про ДТП на перехресті вулиці Нікопольське шосе та проспекту Металургів Металургійного району міста Кривий Ріг.

На місці рятувальники встановили, що сталося зіткнення вантажного автомобіля DAF та мікроавтобуса "ГАЗель". 

"21 пасажири та водій маршрутного транспортного засобу отримали травми та направлені до лікарні для обстеження", - повідомили у ДСНС.

Співробітники ДСНС здійснили комплекс заходів із запобігання виникнення пожежі.

Масштабна ДТП на дорозі Київ-Чоп: у маршрутці перебувало близько 45 людей, є травмовані17.01.23, 18:21 • 454591 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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