В Кривом Роге сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и грузовика, получили травмы 21 пассажир и водитель маршрутного микроавтобуса, пишет УНН со ссылкой на сообщение ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Детали

Как сообщается, 24 июня утром в Службу спасения поступило сообщение о ДТП на перекрестке улицы Никопольское шоссе и проспекта Металлургов Металлургического района города Кривой Рог.

На месте спасатели установили, что произошло столкновение грузового автомобиля DAF и микроавтобуса "ГАЗель".

"21 пассажиры и водитель маршрутного транспортного средства получили травмы и направлены в больницу для обследования", - сообщили в ГСЧС.

Сотрудники ГСЧС осуществили комплекс мероприятий по предотвращению возникновения пожара.

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