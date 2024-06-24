Киев • УНН
В Кривом Роге в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и грузовика пострадал 21 пассажир и водитель микроавтобуса.
В Кривом Роге сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и грузовика, получили травмы 21 пассажир и водитель маршрутного микроавтобуса, пишет УНН со ссылкой на сообщение ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Детали
Как сообщается, 24 июня утром в Службу спасения поступило сообщение о ДТП на перекрестке улицы Никопольское шоссе и проспекта Металлургов Металлургического района города Кривой Рог.
На месте спасатели установили, что произошло столкновение грузового автомобиля DAF и микроавтобуса "ГАЗель".
"21 пассажиры и водитель маршрутного транспортного средства получили травмы и направлены в больницу для обследования", - сообщили в ГСЧС.
Сотрудники ГСЧС осуществили комплекс мероприятий по предотвращению возникновения пожара.
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