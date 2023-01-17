Масштабное ДТП на дороге Киев-Чоп: в маршрутке находилось около 45 человек, есть травмированные
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Возле поселка Гамалеевка, недалеко от Львова, столкнулись автобус и грузовик. Как сообщила журналисту УНН пресс-секретарь Патрульной полиции Львовщины Екатерина Рыбий, в маршрутке было около 45 человек, многие из них обратились в медицинские учреждения с травмами.
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“В маршрутке было около 45 человек. Многие из них обратились в медицинские учреждения с травмами различной степени. Точное количество травмированных неизвестно, но все живы – погибших нет”, – сообщила пресс-секретарь.
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Она добавила, что возле поселка Гамалеевка частично перекрыто движение из-за масштабного ДТП с пострадавшими. Патрульные обеспечивают реверсное движение. На месте происшествия работают все необходимые службы.
Дополнение
11 января рейсовый автобус попал в ДТП на трассе в Хмельницкой области, в аварии пострадало девять человек.