Масштабна ДТП на дорозі Київ-Чоп: у маршрутці перебувало близько 45 людей, є травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Біля селища Гамаліївка, що неподалік від Львова, зіштовхнулися автобус та вантажівка. Як повідомила журналісту УНН речниця Патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій, в маршрутці було близько 45 людей, багато з них звернулися до медичних закладів із травмами.
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“У маршрутці було близько 45 людей. Багато з них звернулися до медичних закладів з травмами різного ступеню. Точна кількість травмованих невідома, але всі живі – загиблих немає”, – повідомила речниця.
Деталі
Вона додала, що біля селища Гамаліївка частково перекритий рух через масштабну ДТП з потерпілими. Патрульні забезпечують реверсний рух. На місці події працюють усі необхідні служби.
Доповнення
11 січня рейсовий автобус потрапив у ДТП на трасі у Хмельницькій області, в аварії постраждало дев’ять людей.