Масштабна ДТП на дорозі Київ-Чоп: у маршрутці перебувало близько 45 людей, є травмовані

Цитата

“У маршрутці було близько 45 людей. Багато з них звернулися до медичних закладів з травмами різного ступеню. Точна кількість травмованих невідома, але всі живі – загиблих немає”, – повідомила речниця.

Деталі

Вона додала, що біля селища Гамаліївка частково перекритий рух через масштабну ДТП з потерпілими. Патрульні забезпечують реверсний рух. На місці події працюють усі необхідні служби.

Доповнення

11 січня рейсовий автобус потрапив у ДТП на трасі у Хмельницькій області, в аварії постраждало дев’ять людей.