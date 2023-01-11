Рейсовий автобус перекинувся на Хмельниччині, серед 9 постраждалих дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Рейсовий автобус потрапив у ДТП на трасі у Хмельницькій області, в аварії постраждало дев’ять людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на сектор комунікації поліції Хмельницької області.
Деталі
ДТП сталася сьогодні, 11 січня, близько 2:50, на автодорозі сполученням "Стрий - Ізварине" поблизу села Подільське Хмельницького району.
"48-річний житель Полтавської області, керуючи рейсовим мікроавтобусом Mercedes Sprinter сполученням "Харків - Ужгород", допустив з’їзд на узбіччя дороги з подальшим перекиданням транспортного засобу. За попередньою інформацією, внаслідок аварії дев’ять пасажирів, серед яких 9-річна дитина, отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості", - повідомили в поліції.
Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.
Доповнення
В Україні під час війни у 5 разів зменшилася кількість ДТП.