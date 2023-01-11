Рейсовый автобус перевернулся в Хмельницкой области, среди 9 пострадавших ребенок

Детали

ДТП произошло сегодня, 11 января, около 2:50, на автодороге сообщением "Стрый - Изварино" вблизи села Подольское Хмельницкого района.

"48-летний житель Полтавской области, управляя рейсовым микроавтобусом Mercedes Sprinter сообщением "Харьков - Ужгород", допустил съезд на обочину дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства. По предварительной информации, в результате аварии девять пассажиров, среди которых 9-летний ребенок, получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сообщили в полиции.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины и сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия.

Дополнение

В Украине во время войны в 5 раз уменьшилось количество ДТП.