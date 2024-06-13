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У Кропивницькому в будинку вибухнув газ: травмувалось двоє дітей

У Кропивницькому в будинку вибухнув газ: травмувалось двоє дітей

Київ • УНН

 • 16930 перегляди

Двоє дітей отримали поранення, а будинок зазнав значних пошкоджень внаслідок вибуху газоповітряної суміші у житловому будинку в Кропивницькому.

Внаслідок вибуху газоповітряної суміші в житловому будинку у Кропивницькому постраждало двоє дітей. Будинок зазнав значних пошкоджень. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС. 

Вибух стався у ніч на 13 червня  в приватному житловому будинку. Внаслідок вибуху травмувались двоє дітей, 2015 та 2017 років народження. Їх у стані середньої тяжкості госпіталізували до дитячої лікарні.

Також, за даними ДСНС, значних руйнувань зазнав будинок. Причина вибуху встановлюється фахівцями.

В ДСНС закликали громадян постійно перевіряти справність газових та електроприладів і неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки.

На Київщині досі триває гасіння пожежі на промисловому підприємстві після атаки рф13.06.24, 08:27 • 30916 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
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