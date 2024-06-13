У Кропивницькому в будинку вибухнув газ: травмувалось двоє дітей
Київ • УНН
Двоє дітей отримали поранення, а будинок зазнав значних пошкоджень внаслідок вибуху газоповітряної суміші у житловому будинку в Кропивницькому.
Внаслідок вибуху газоповітряної суміші в житловому будинку у Кропивницькому постраждало двоє дітей. Будинок зазнав значних пошкоджень. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
Вибух стався у ніч на 13 червня в приватному житловому будинку. Внаслідок вибуху травмувались двоє дітей, 2015 та 2017 років народження. Їх у стані середньої тяжкості госпіталізували до дитячої лікарні.
Також, за даними ДСНС, значних руйнувань зазнав будинок. Причина вибуху встановлюється фахівцями.
В ДСНС закликали громадян постійно перевіряти справність газових та електроприладів і неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки.
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