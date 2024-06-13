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На Київщині досі триває гасіння пожежі на промисловому підприємстві після атаки рф

На Київщині досі триває гасіння пожежі на промисловому підприємстві після атаки рф

Київ • УНН

 • 30916 перегляди

Триває гасіння пожежі на промисловому підприємстві у Київській області, спричиненої збройною агресією росії, до якого станом на 7 ранку 13 червня залучено 249 осіб особового складу, 98 одиниць техніки та 4 пожежні потяги.

У Київській області на сьогоднішній ранок триває гасіння пожежі на промисловому підприємстві, спричиненої атакою рф 12 червня, повідомили у четвер у ДСНС України, пише УНН.

Деталі

"Триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії росії", - повідомили у ДСНС інформацію на 7 годину 13 червня у соцмережах.

На місці, як вказано, працюють 249 осіб особового складу, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги.

Нагадаємо

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко заявив, що до ліквідації пожежі, яка виникла внаслідок ранкової атаки рф 12 червня, залучено пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, Укрзалізниці та державного підприємства "Бориспіль".

Юлія Шрамко

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