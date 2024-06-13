В Киевской области до сих пор продолжается тушение пожара на промышленном предприятии после атаки рф
Киев • УНН
Продолжается тушение пожара на промышленном предприятии в Киевской области, вызванного вооруженной агрессией россии, к которому по состоянию на 7 утра 13 июня привлечено 249 человек личного состава, 98 единиц техники и 4 пожарных поезда.
В Киевской области на сегодняшнее утро продолжается тушение пожара на промышленном предприятии, вызванного атакой рф 12 июня, сообщили в четверг в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
"Продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате вооруженной агрессии россии", - сообщили в ГСЧС информацию на 7 часов 13 июня в соцсетях.
На месте, как указано, работают 249 человек личного состава, 98 единиц техники, четыре пожарных поезда.
Напомним
Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко заявил, что к ликвидации пожара, возникшего в результате утренней атаки рф 12 июня, привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, Укрзализныци и государственного предприятия "Борисполь".