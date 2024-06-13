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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киевской области до сих пор продолжается тушение пожара на промышленном предприятии после атаки рф

В Киевской области до сих пор продолжается тушение пожара на промышленном предприятии после атаки рф

Киев  •  УНН

13 июня 2024, 05:27  •  25017 просмотра

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Продолжается тушение пожара на промышленном предприятии в Киевской области, вызванного вооруженной агрессией россии, к которому по состоянию на 7 утра 13 июня привлечено 249 человек личного состава, 98 единиц техники и 4 пожарных поезда.

В Киевской области на сегодняшнее утро продолжается тушение пожара на промышленном предприятии, вызванного атакой рф 12 июня, сообщили в четверг в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

"Продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате вооруженной агрессии россии", - сообщили в ГСЧС информацию на 7 часов 13 июня в соцсетях.

На месте, как указано, работают 249 человек личного состава, 98 единиц техники, четыре пожарных поезда.

Напомним

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко заявил, что к ликвидации пожара, возникшего в результате утренней атаки рф 12 июня, привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, Укрзализныци и государственного предприятия "Борисполь".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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