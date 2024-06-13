В результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Кропивницком пострадали двое детей. Дом получил значительные повреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Взрыв произошел в ночь на 13 июня в частном жилом доме. В результате взрыва травмировались двое детей, 2015 и 2017 годов рождения. Их в состоянии средней тяжести госпитализировали в детскую больницу.

Также, по данным ГСЧС, значительные разрушения претерпел дом. Причина взрыва устанавливается специалистами.

В ГСЧС призвали граждан постоянно проверять исправность газовых и электроприборов и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

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