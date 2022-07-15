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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 30045 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 75578 перегляди

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У Кривому Розі пролунали вибухи

У Кривому Розі пролунали вибухи

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Сьогодні ввечері, 15 липня, у Кривому Розі Дніпропетровської області були чутні вибухи. Детальної офіційної  інформації поки немає. Про це повідомляє "Суспільне Дніпро", інформує УНН

Деталі 

В даний момент в Дніпропетровській області триває повітряної тривоги.

В місцевих пабліках пишуть, що мешканці Інгульця та околиць налічили близько 15 гучних вибухів. 

Доповнення 

Керівник Криворізької ВЦА Олександр Вілкул заявив, що у Нікопольському районі був ворожий обстріл із "Градів" через річку Дніпро. Серйозні спалахи, рятувальниками пожежу ліквідовано.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що у Синельниківському районі "приліт". Ракета влучила у школу. Там серйозні руйнування, рятувальники розбирають завали. 

Українські Національні Новини

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