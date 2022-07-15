У Кривому Розі пролунали вибухи

Деталі

В даний момент в Дніпропетровській області триває повітряної тривоги.

В місцевих пабліках пишуть, що мешканці Інгульця та околиць налічили близько 15 гучних вибухів.

Доповнення

Керівник Криворізької ВЦА Олександр Вілкул заявив, що у Нікопольському районі був ворожий обстріл із "Градів" через річку Дніпро. Серйозні спалахи, рятувальниками пожежу ліквідовано.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що у Синельниківському районі "приліт". Ракета влучила у школу. Там серйозні руйнування, рятувальники розбирають завали.