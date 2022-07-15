У Кривому Розі пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Сьогодні ввечері, 15 липня, у Кривому Розі Дніпропетровської області були чутні вибухи. Детальної офіційної інформації поки немає. Про це повідомляє "Суспільне Дніпро", інформує УНН.
Деталі
В даний момент в Дніпропетровській області триває повітряної тривоги.
В місцевих пабліках пишуть, що мешканці Інгульця та околиць налічили близько 15 гучних вибухів.
Доповнення
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