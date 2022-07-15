В Кривом Роге раздались взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Сегодня вечером, 15 июля, в Кривом Роге Днепропетровской области были слышны взрывы. Подробной официальной информации пока нет. Об этом сообщает "Суспільне Дніпро", информирует УНН.
Детали
Сейчас в Днепропетровской области действует воздушная тревога.
В местных пабликах пишут, что жители Ингульца и окрестностей насчитали около 15 громких взрывов.
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Руководитель Криворожской ВГА Александр Вилкул заявил, что в Никопольском районе был вражеский обстрел из "Градов" через реку Днепр. Серьезные вспышки, спасателями пожар ликвидирован.
Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в Синельниковском районе "прилет". Ракета попала в школу. Там серьезные разрушения, спасатели разбирают завалы.